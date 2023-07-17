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Transferde pek çok isme imza attıran Manisa, şimdi de Antepli Yusuf Türk’ü gündeme aldı. 25 yaşındaki forveti bitirmek üzere

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Tarzan tamgaz

Transfer döneminde Antalyaspor'dan kaleci Alperen Uysal, Somaspor'dan defans Kadir Kurt, Ümraniyespor'den orta saha Oğuz Gürbulak, Boluspor'dan Tugay Kaçar ve Fatih Karagümrük'ten kanat oyuncusu Kerim Frei ile sözleşme imzalayan Trendyol 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Yusuf Türk'e kanca attı. Geçen sezon 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor forması giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da olan 25 yaşındaki futbolcunun Manisa FK'ya gelmeye sıcak baktığı bildirildi. anisa FK kurmaylarının Yusuf Türk transferini bitirmek için görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi. Yusuf Türk geçen sezon Somaspor formasıyla 31 resmi maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

Yusuf geçen sezon Somaspor formasıyla 31 resmi maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

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