Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftası, tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor, Erzurum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor, Altaş Denizli deplasmanında 2-1 kazanırken, Spor Toto Süper Lig'e yükselme hattındaki kritik karşılaşmada üçüncü sırada yer alan Pendikspor, ikinci basamakta bulunan Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
- Sonuçlar
Gençlerbirliği-Bodrumspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 0-3
Tuzlaspor-Eyüpspor: 0-0
Pendikspor-Çaykur Rizespor: 3-2
Göztepe-Adanaspor: 3-0
Dyorex Boluspor-Altay: 0-0
Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor: 3-3
Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor: 1-2
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-1
- Puan durumu
Ligin 35. haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|33
|21
|9
|3
|64
|25
|39
|72
|2.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|17
|12
|4
|57
|30
|27
|63
|3.PENDİKSPOR
|33
|17
|10
|6
|56
|31
|25
|61
|4.SAKARYASPOR
|34
|19
|2
|13
|55
|43
|12
|59
|5.EYÜPSPOR
|34
|17
|8
|9
|38
|27
|11
|59
|6.GÖZTEPE
|33
|17
|6
|10
|40
|26
|14
|57
|7.BODRUMSPOR
|33
|16
|7
|10
|52
|33
|19
|55
|8.MANİSA FK
|33
|14
|10
|9
|49
|40
|9
|52
|9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|33
|14
|9
|10
|51
|54
|-3
|51
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|14
|8
|11
|52
|45
|7
|50
|11.DYOREX BOLUSPOR
|33
|13
|10
|10
|41
|42
|-1
|49
|12.TUZLASPOR
|33
|11
|5
|17
|38
|43
|-5
|38
|13.ALTAY
|34
|9
|10
|15
|39
|47
|-8
|34
|14.ALTINORDU
|33
|9
|7
|17
|41
|55
|-14
|34
|15.ERZURUMSPOR FK
|33
|9
|9
|15
|40
|47
|-7
|33
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|8
|7
|18
|42
|53
|-11
|31
|17.ADANASPOR
|33
|6
|7
|20
|32
|67
|-35
|25
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|33
|5
|5
|23
|29
|64
|-35
|17
|19.YENİ MALATYASPOR
|33
|4
|7
|22
|22
|72
|-50
|16
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 36. hafta
Tüm maçların 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı ligde 36. haftanın programı şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)
Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)
Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)
Kaynak: AA