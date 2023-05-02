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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Süper Lig'e yükselme hattındaki kritik mücadelede 3. sıradaki Pendikspor, bir üstte yer alan Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 20:01
Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Süper Lig'e yükselme hattındaki kritik mücadelede 3. sıradaki Pendikspor, bir üstte yer alan Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftası, tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor, Erzurum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor, Altaş Denizli deplasmanında 2-1 kazanırken, Spor Toto Süper Lig'e yükselme hattındaki kritik karşılaşmada üçüncü sırada yer alan Pendikspor, ikinci basamakta bulunan Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

- Sonuçlar

Gençlerbirliği-Bodrumspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 0-3

Tuzlaspor-Eyüpspor: 0-0

Pendikspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Göztepe-Adanaspor: 3-0

Dyorex Boluspor-Altay: 0-0

Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor: 3-3

Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor: 1-2

Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 0-1

- Puan durumu

Ligin 35. haftasında oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1.YILPORT SAMSUNSPOR 33 21 9 3 64 25 39 72
2.ÇAYKUR RİZESPOR 33 17 12 4 57 30 27 63
3.PENDİKSPOR 33 17 10 6 56 31 25 61
4.SAKARYASPOR 34 19 2 13 55 43 12 59
5.EYÜPSPOR 34 17 8 9 38 27 11 59
6.GÖZTEPE 33 17 6 10 40 26 14 57
7.BODRUMSPOR 33 16 7 10 52 33 19 55
8.MANİSA FK 33 14 10 9 49 40 9 52
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 33 14 9 10 51 54 -3 51
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 14 8 11 52 45 7 50
11.DYOREX BOLUSPOR 33 13 10 10 41 42 -1 49
12.TUZLASPOR 33 11 5 17 38 43 -5 38
13.ALTAY 34 9 10 15 39 47 -8 34
14.ALTINORDU 33 9 7 17 41 55 -14 34
15.ERZURUMSPOR FK 33 9 9 15 40 47 -7 33
16.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 42 53 -11 31
17.ADANASPOR 33 6 7 20 32 67 -35 25
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 33 5 5 23 29 64 -35 17
19.YENİ MALATYASPOR 33 4 7 22 22 72 -50 16

Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

- 36. hafta

Tüm maçların 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı ligde 36. haftanın programı şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

Bodrumspor-Altınordu (Bodrum İlçe)

Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor (Çaykur Didi)

Altay-Altaş Denizlispor (Alsancak Mustafa Denizli)



Kaynak: AA

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