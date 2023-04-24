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Rize'den süper adım

Gençlerbirliği'ni deviren atmaca Süper Lig'e iyice yaklaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Rize'den süper adım

Spor Toto 1. Lig'de önüne geleni yıkıp geçen Çaykur Rizespor'un son kurbanı Gençlerbirliği oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan Karadeniz ekibi, adeta gol düellosuna sahne olan mücadelede, düşme hattındaki rakibini 5-3 mağlup etti. Evinde aldığı zaferle Süper Lig yolunda dev bir adım attı.ü

6 PUAN YETECEK

Rizespor'un gollerini Sinan Osmanoğlu, Mary, Amilton ve Bolasie (Biri Pen. 2 gol) kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise Mete Demir, Himmet Ertürk ve Abdullah Durak (pen) geldi. Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Çaykur Rize; Pendik ve Tuzlaspor'u mağlup ederse Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

AVANTAJI KORUYACAĞIZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig hedefine çok yakın olduklarını söyledi. Kalan bölümü maç maç düşündüklerini kaydederek, "Süper Ligi çok istiyoruz. Şehir, kulüp, biz, herkes çok istiyor. Avantajı korumamız lazım. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız" dedi.


KALOĞLU: BİREYSEL HATALAR YAKTI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu maçın bireysel hatalardan dolayı kaybedildiğini söyledi. Kaloğlu, "Yan toplarda dikkatsizliğimiz oldu. Bireysel hatalar golleri getirdi. Son 4 maçı kazanıp ligde kalacağız" diye konuştu.

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