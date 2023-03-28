Bursa’da yeni hoca Özer

Bursaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yolları ayırmasının ardından Özer Hurmacı'yla sezon sonuna kadar "futbol sorumlusu" olarak anlaşma imzaladı. Yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Hurmacı süreç içerisinde profesyonel futbolcumuz olarak da katkı sağlayacaktır.
Bursaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yolları ayırmasının ardından Özer Hurmacı'yla sezon sonuna kadar "futbol sorumlusu" olarak anlaşma imzaladı. Yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Hurmacı süreç içerisinde profesyonel futbolcumuz olarak da katkı sağlayacaktır.