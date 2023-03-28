Haberler TFF 1.Lig Bursa’da yeni hoca Özer

Bursa’da yeni hoca Özer

Bursaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yolları ayırmasının ardından Özer Hurmacı'yla sezon sonuna kadar "futbol sorumlusu" olarak anlaşma imzaladı. Yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Hurmacı süreç içerisinde profesyonel futbolcumuz olarak da katkı sağlayacaktır.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Bursa’da yeni hoca Özer
Bursaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yolları ayırmasının ardından Özer Hurmacı'yla sezon sonuna kadar "futbol sorumlusu" olarak anlaşma imzaladı. Yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Hurmacı süreç içerisinde profesyonel futbolcumuz olarak da katkı sağlayacaktır.
DİĞER
Süper Lig Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2022’de oğlunu kaybeden Ebru Şallı 3 yıl sonra ilk kez Pars’ın odasına girdi! Depremzedeler için harekete geçti! “Hem ağladım hem yaptım...”
İngilizler yazdı: Beşiktaş Saiss'i satacak
Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!
Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!
İSKİ İstanbul su kesintisi 28 Mart 2023
28 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı 00:30
Ümit Millilerden gollü prova! Ümit Millilerden gollü prova! 00:21
Jesus'tan Brezilya itirafı! Jesus'tan Brezilya itirafı! 00:21
MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! 00:21
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! 00:21
İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... 00:21
Daha Eski
Stefan Kuntz: Favori biz değiliz Stefan Kuntz: Favori biz değiliz 00:21
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler 00:21
G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... 00:21
Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı 00:21
İsmail için dudak uçuklatan rakam! İsmail için dudak uçuklatan rakam! 00:21
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 00:21