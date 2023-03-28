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Boluspor 1-5 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibi bu sonuçla yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 16:36
Boluspor 1-5 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 47, 53 (p), ve 61. dakikalarda Douglas Tanque, 74. dakikada Tomane ve 84. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı gollerle 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin tek golüyse 8. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.

Samsunspor bu sonuçla yenilmezlik serisini 19 maça yükseltti.

Öte yandan Boluspor'da Hakan Bilgiç, 51. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor bu sonuçla puanını 60'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 41 puanda kaldı.

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