Menemenspor - İstanbulspor 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Menemenspor, İstanbulspor'u konuk etti. Menemen Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller, 37 ve 65. dakikalarda Jetmir Topalli ve 58. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi. Menemenspor'un tek golünü ise 60. dakikada Toni Gomes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 51 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. 35 puanda kalan Menemenspor ise 14. sırada konumlandı.

Gelecek hafta İstanbulspor, Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Balıkesirspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada rakip savunmanın arkasına sarkan Jetmir Topalli, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

20. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasına kafayla vuran Jetmir Topalli'nin şutu son anda kalecide kaldı.

37. dakikada uzun pasla topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muammer Sarıkaya'nın kalecinin solundan gönderdiği topa Jetmir Topalli dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1

58. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortasında kale önünde Muammer Sarıkaya, topu ağlara gönderdi. 0-2

60. dakikada Abdullah Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Toni Correia Gomes, meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 1-2

65. dakikada Eduard Rroca'nın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Jetmir Topalli, çok sert vurarak topu filelerle buluşturdu. 1-3

75. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Lanre Kehinde kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Alperen Uysal topa sahip oldu.