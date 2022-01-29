Menemen’den şov

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemenspor, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor'la yollarını ayıran Lanre Kehinde ve Çaykur Rizespor'un stoperi Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna kattı. Daha önce Elazığspor, Ankaragücü ve Denizlispor'da forma giyen 27 yaşındaki golcü Kehinde, ilk yarıda 14 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor'dan ayrılmıştı.



MAHMUT DA BİTİYOR



Sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan 19 yaşındaki Seyfettin Anıl ise bu sezon Rizespor'da 1 Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Ara transferde yasağı kaldırdıktan sonra atağa kalkan Memenespor, Honore Gomis ve Oğuzhan Aydoğan'a imza attırmıştı. Öte yandan İzmir ekibi, Ankaragücü'nden Mahmut Akan'ın peşine düştü. 27 yaşındaki sol bekle görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.