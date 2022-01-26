Börven atağı

Bir yandan transfer yasağını kaldırmak için çalışan Bursaspor, diğer yandan listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte son olarak gündeme gelen oyuncu, Torgeir Börven oldu. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Timsah, Gaziantep FK forması giyen Norveçli forvet için temaslara başladı. Takımında forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki golcüyle görüşen yeşil-beyazlılar, 6 aylık kiralama planı üzerinde duruyor.



SEZON BAŞINDA AYRILDI



Gaziantep FK'nin bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken; Börven'in teklifleri dinledikten sonra karar vereceği ifade edildi. Türkiye kariyerine 2020'de Ankaragücü'yle başlayan 30 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli ekipte 30 maçta attığı 10 golle dikkat çekti. Sezon başında ise Süper Lig'de kalmak istediği için 350 bin euro'ya Gaziantep'e imza atan Börven, kırmızı- siyahlı ekipte istediği şansı bulamadı. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta 84 dakika sahne aldı ve skora katkı sağlamadı.