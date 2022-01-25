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Niasse sesleri

Devre arasının transfer bombasını Jordon Ibe ile patlatan Adanaspor, Daniel Sturridge ile görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Yıldız oyuncunun isteklerinden yılan turuncu-beyazlılar, transferden vazgeçme noktasına gelirken; gündemine de yeni bir isim aldı. Daha önce Türkiye'de top koşturan ve dikkat çeken Oumar Niasse'yle ilgilenen turuncu-beyazlılar, Senegalli oyuncuya teklifini yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Niasse sesleri

Devre arasının transfer bombasını Jordon Ibe ile patlatan Adanaspor, Daniel Sturridge ile görüşmelerden olumlu sonuç alamadı. Yıldız oyuncunun isteklerinden yılan turuncu-beyazlılar, transferden vazgeçme noktasına gelirken; gündemine de yeni bir isim aldı. Daha önce Türkiye'de top koşturan ve dikkat çeken Oumar Niasse'yle ilgilenen turuncu-beyazlılar, Senegalli oyuncuya teklifini yaptı. Son olarak Huddersfield forması giyen 31 yaşındaki forvetle 1. Lig'den birkaç takımın daha ilgilendiği öğrenildi. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Oumar Niasse, kısa süre içinde kararını verecek.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDEMEYECEK
2013'te Akhisar Belediyespor'a transfer olarak Türkiye'ye adım atan tecrübeli oyuncu, 40 maçta attığı 15 golün ardından 5.5 milyon euro'ya Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer oldu. Ardından 2018'de 18 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak dikkat çeken Niasse, daha sonra Hull City, Cardiff City ve Huddersfield formaları giydi. Kariyerinde 170 karşılaşmada görev yapan Senegalli yıldız, 60 kez ağları sarsarken; 27 de asist yapma başarısı gösterdi. Senegal Milli Takımı'nda 9 maçta 3 golle oynayan başarılı oyuncunun, temmuz ayından beri bonservisi elinde bulunuyor.

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