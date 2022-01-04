Alt liglerden haberler (03.01.2022)

AKANBİ'DEN SÜPER LİG SÖZÜ



Kocaelispor'un yeni transferi Akanbi, Süper Lig'e çıkma sözü verdi. Müslüman olduğu için Türkiye'ye kolay adapte olduğunu belirten Nijeryalı oyuncu, "Kocaelispor'daki arkadaşlarımla da çabuk kaynaştım. Türkiye de evim sayılır. Taraftarlar bizi desteklesin. Onlara söz veriyorum. Süper Lig'e çıkacağız" dedi.



LEVENT ERİŞ YUVAYA DÖNDÜ



Bölgesel Amatör Lig 9. Grup ekibi İzmirspor, teknik direktörlüğe Levent Eriş'i getirdi. Futbola başladığı İzmirspor'u 1999- 2000'de çalıştıran tecrübeli hoca, 22 yıl sonra yuvaya döndü. Son olarak Diyarbekirspor'da görev yapan 59 yaşındaki hoca, İzmirspor'u profesyonel lige döndürmek istediğini vurguladı.



ERZURUM'DAN KEYİFLİ İDMAN



Ligin 20. haftasında oynayacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor'da dün gerçekleştirilen idmanda keyiflerin yerinde olduğu gözlendi. Mavi-beyazlılar, antrenman öncesinde Alican Özfesli'nin doğum gününü kutladı. Dadaş ardından mücadelenin hazırlıklarına devam ederken, Sözeri oyuncuları sık sık uyardı.



'İYİ Kİ ÇIKMADIK'



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçen yılki playoff finaliyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Özkan, "İyi ki çıkmadık. Paixao atınca rahatladım. Süper Lig'e çıksaydık biz yabancı oynatmayacaktık. Çaylak oyuncuların oynamasını üsteleyecektim. Varoluş nedenimiz bu" dedi.



SARIYER'DEN ÇİFTE İMZA



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Sarıyer, kadrosuna iki takviye birden yaptı. Mavi-beyazlılar, Vanspor'dan Berat Çetinkaya (31) ve Selim Kayacı (26) ile sözleşme imzaladı. Savunmada görev yapan Berat, ilk yarıda 10 maçta 1 golle oynadı. Orta saha pozisyonundaki Selim ise 17 karşılaşmada oynadı ve skora katkı sağlamadı.



MİRAÇ VAN'DA



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, son olarak 1461 Trabzon forması giyen Miraç Acer'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 10 maçta oynadı. Miraç daha önce Düzyurtspor formasını da giymişti.



KARŞIYAKA GERİ SAYIMDA



Transfer yasağı bulunan Karşıyaka, borçlu olduğu oyunculardan muvafakatname imzası alma aşamasında sona geldi. İzmir temsilcisi, bu hamlenin ardından Ahmet Taşyürek'in istediği transferleri kısa süre içinde duyuracak. Kadro dışı olan Doğukan İnci'nin de yeni isimlere karşılık takasla ayrılması bekleniyor.



NAZİLLİ'DEN TAKVİYE



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediye, kadrosunu Trabzonspor U19 takımından sağ bek Taha Cevahiroğlu (19) ile güçlendirdi. Ege temsilcisi, ara transferdeki ilk imzasını Fethiyespor'la yollarını ayıran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener'e attırmıştı.



G.BİRLİĞİ EYÜP'E BİLENİYOR



SPOR Toto 1. Lig'in 20. haftasında Eyüpspor'la karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü. Dar alanda jokerli top kapma oyunu, ve pas-koordinasyon çalışması yapılan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Mücadele 9 Ocak Pazar günü İstanbul'da oynanacak.



PUSAT IĞDIR'DA



3. Lig 2. Grup'ta kadrosuyla dikkat çeken Iğdır FK, Ankara Demir'den Umut Pusat'ı kadrosuna kattı. 35 yaşındaki 10 numara, ilk yarıda 16 maçta 2 golle oynamıştı. Iğdır'ın kadrosunda Batuhan Karadeniz, Muhammet Reis ve Mesut Çaytemel gibi isimler bulunuyor.



MENEMEN SORUN ÇÖZECEK



Kocaeli'ye sattığı Akanbi'nin 160 bin euro'luk yetiştirme bedeli nedeniyle ceza alan Menemen, ödeme için kaynak arıyor. Teknik Direktör Cenk Laleci, yasak kalkarsa 3 isim alacaklarını söyledi. İzmir ekibi, Honore Gomis'le anlaşma sağlamıştı.



DENİZLİ'DE 15 VAKA

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da, yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda 15 kişinin testi pozitif çıktı. Yeşil- siyahlılardan yapılan açıklamada, 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanının koronavirüse yakalandığı ifade edildi. İzolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı bildirildi.