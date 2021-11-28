Haberler TFF 1.Lig Altınordu - Ankaragücü maçı CANLI

Altınordu - Ankaragücü maçı CANLI

TFF 1. Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Altınordu ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Anltınordu - Ankaragücü maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 19:08
Altınordu - Ankaragücü maçı CANLI

TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Altınordu ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Altınordu - Ankaragücü maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Ankaragücü maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'dan yayınlanıyor.

İLK 11'LER
ALTINORDU - Ali, Furkan, Rahmi, Volkan, Metehan, Muzaffer, Ahmet İlhan, Ali, Kürşad, Ahmet D. Hüsamettin
ANAKRAGÜCÜ - Akın, Erdem, Tiago, Yusuf, Sinan, Murat, Gboly, İshak, Zahid, Ali Kaan, Eren

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