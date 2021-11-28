Altınordu - Ankaragücü maçı CANLI

TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Altınordu ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Altınordu - Ankaragücü maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altınordu - Ankaragücü maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'dan yayınlanıyor.
İLK 11'LER
ALTINORDU - Ali, Furkan, Rahmi, Volkan, Metehan, Muzaffer, Ahmet İlhan, Ali, Kürşad, Ahmet D. Hüsamettin
ANAKRAGÜCÜ - Akın, Erdem, Tiago, Yusuf, Sinan, Murat, Gboly, İshak, Zahid, Ali Kaan, Eren