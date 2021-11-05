Yeniden Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. 171 delegenin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı. Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.