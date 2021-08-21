Altınordu - Tuzlaspor: 1- 3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Altınordu, Tuzlaspor'u konuk etti.

Izmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tuzlaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Bardhi, 21. dakikada İsmail Konuk ve 45+1. dakikada Tayfun Aydoğan attı. Altınordu'nun tek sayısını ise 31. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor, 2. haftada ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Altınordu ise ikinci maçında da kazanamadı ve 1 puanda kaldı.

Tuzlaspor, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Altınordu ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ferhat Öztorun'un ceza yayının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa dokunan Jurgen Bardhi, fileleri havalandırdı. 0-1

21. dakikada Erhan Kartal'ın ortasında meşin yuvarlağa kafayla vuran İsmail Konuk, topu ağlarla buluşturdu. 0-2

31. dakikada Feyttullah Gürlük'ün sağdan pasında kale önünde topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 1-2

45+1. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun Aydoğan, ağları sarstı. 1-3

54. dakikada Erhan Kartal'ın pasında topla buluşan Marcus Pedersen'in şutu kalecide kaldı.

56. dakikada Enis Destan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

83. dakikada Kenan Fakılı'nın ortasında topla buluşan Hüsamettin Yener, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu xx, Emrah Ünal xx, Harun Terin xx

Altınordu: Ali Emre Yanar x, Yusuf Arslan xx, Yusuf Can Esendemir x, Rahmi Salih Kaya x (Furkan Metin dk. 46 xx), Ahmet İlhan Özek xx, Ali Dere x, Recep Aydın x, Burak İnce x (Hüsamettin Yener dk. 59 x), Feyttullah Gürlük xx (Kenan Fakılı dk. 75 x), Sami Satılmış x (Şeref Özcan dk. 82 ?), Enis Destan xx (Ahmet Dereli dk. 59 x)

Yedekler: Emirhan Emir, Özgür Deryol, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Tuzlaspor: Philipp Angeler xx, İsmail Konuk xxx, Erhan Kartal xx, Ferhat Öztorun xx, Veaceslav Posmac xx, Rajko Rotman xx, Jurgen Bardhi xx (Lamine Diack dk. 67 x), Tayfun Aydoğan xxx (Aykut Çeviker dk. 87 ?), Safa Kınalı xx (Samet Asatekin dk. 82 ?), Ahmet Yazar xx (Metincan Cici dk. 67 x), Marcus Pedersen xx

Yedekler: Zvonimir Mikulic, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Jurgen Bardhi (dk. 8), İsmail Konuk (dk. 21), Tayfun Aydoğan (dk. 45+1) (Tuzlaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 31) (Altınordu)

Sarı kartlar: Recep Aydın (Altınordu), Ferhat Öztorun, Lamine Diack (Tuzlaspor)



