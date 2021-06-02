Haberler TFF 1.Lig Kocaeli coştu

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. Lig’e yükselen ekibi iç transferde ve ile yeniden el sıkıştı. ’dan ayrılan de bitti. Şampiyonluk kutlamaları ise cuma günü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Kocaeli coştu

MİSLİ.COM 2. Lig playoff finalinde 'u 4-0 mağlup ederek . Lig'e yükselen transferde atağa kalktı. ekibi, iç transferde ve ile yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon 'dan alınan 31 yaşındaki forvet ile 1 yıllık, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile de 3 yıllık sözleşme yapıldı. Bahattin geçen sezon 30 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı. Mervan ise 20 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Kocaelıspor, dış transferde ise ilk hamlesini Samsunspor ile yollarını ayrına 'le yaptı. 5 sezondur ekibinde top koşturan 31 yaşındaki stoperle el sıkışıldı. Erkam'ın kısa sürede 'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Erkam geçen sezon 26 maça çıktı 1 asist yaptı. Diğer yandan taraftarların merakla beklediği kupa töreninin tarihi de açıklandı. Kulüp, "Şampiyonluk kutlamalarımız 4 Haziran Cuma günü 19.00-22.00 arasında 'nda yapılacaktır. Program içeriği önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" mesajını paylaştı.

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