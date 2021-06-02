Kocaeli coştu

MİSLİ.COM 2. Lig playoff finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor transferde atağa kalktı. Körfez ekibi, iç transferde Bahattin Köse ve Mervan Yusuf Yiğit ile yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon Samsunspor'dan alınan 31 yaşındaki forvet Bahattin ile 1 yıllık, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile de 3 yıllık sözleşme yapıldı. Bahattin geçen sezon 30 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı. Mervan ise 20 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Kocaelıspor, dış transferde ise ilk hamlesini Samsunspor ile yollarını ayrına Erkam Reşmen'le yaptı. 5 sezondur Karadeniz ekibinde top koşturan 31 yaşındaki stoperle el sıkışıldı. Erkam'ın kısa sürede Kocaeli'ye gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Erkam geçen sezon 26 maça çıktı 1 asist yaptı. Diğer yandan taraftarların merakla beklediği kupa töreninin tarihi de açıklandı. Kulüp, "Şampiyonluk kutlamalarımız 4 Haziran Cuma günü 19.00-22.00 arasında Kocaeli Stadyumu'nda yapılacaktır. Program içeriği önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" mesajını paylaştı.