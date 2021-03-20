Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Giresunspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında 'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi duraklama anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazanan deplasman ekibi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 90+1. ve 90+7. dakikalarda kaydetti. 2 futbolcusu kırmızı kartla oyun dışında kalan Samsunspor mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:25
Samsunspor Giresunspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 27. haftasında ligin zirvesindeki iki takımdan , evinde 'u konuk etti. Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Samsunspor'da 72. dakikada ve 79. dakikada İlyas kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Samsunspor, geçtiğimiz hafta da karşısında mücadeleyi 9 kişi bitirmişti. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 90+1. ve 90+7. dakikalarda 'den geldi. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Giresunspor, 56 puanla ligde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 puan alan Samsunspor ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.

. Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde 'u konuk edecekken, Samsunspor ise deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada kornerden dönen topta ceza sahasında topla buluşan 'in şutu az farkla direğin solundan dışarı çıktı.

36. dakikada Gökhan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan 'in şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Kerem'in ortasında 'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta çıktı.

49. dakikada topla ceza sahasına giren Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

64. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Gökhan'ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren 'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

90+1. dakikada 'nin şutunda kaleciden dönen topu Traore filelere yolladı. 0-1

90+5. dakikada Samsunspor defansının arkasına sarkan Traore ceza sahası içine girip kaleci Nurullah'ın sağından topu filelere yolladı. 0-2

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