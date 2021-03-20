Samsunspor Giresunspor 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında ligin zirvesindeki iki takımdan Samsunspor, evinde Giresunspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Samsunspor'da 72. dakikada Kerem Can ve 79. dakikada İlyas kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Samsunspor, geçtiğimiz hafta da Altınordu karşısında mücadeleyi 9 kişi bitirmişti. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 90+1. ve 90+7. dakikalarda Traore'den geldi. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Giresunspor, 56 puanla ligde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 puan alan Samsunspor ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde İstanbulspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada kornerden dönen topta ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in şutu az farkla direğin solundan dışarı çıktı.

36. dakikada Gökhan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Savicevic'in şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada Kerem'in ortasında Coureur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az fakla auta çıktı.

49. dakikada topla ceza sahasına giren Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

64. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Gökhan'ın şutunda top direğin yanından auta çıktı.

90. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Guido'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

90+1. dakikada Balde'nin şutunda kaleciden dönen topu Traore filelere yolladı. 0-1

90+5. dakikada Samsunspor defansının arkasına sarkan Traore ceza sahası içine girip kaleci Nurullah'ın sağından topu filelere yolladı. 0-2