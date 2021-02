Ümit Şengül: Her takımı yenecek azmimiz var

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı değerlendirmede, "Çok mutluyum. Önemli bir galibiyet aldık. 12 haftadır kazanan Giresunspor'u yendik. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çok sağlıklı antrenmana yapamadık ama kısım kısım son 2 günde yaptığımız çalışmalar neticesinde oyuncularımız çok iyi oynadılar. Topa nasıl sahip olunur, nasıl koşturulur bu oyunculara sahibiz. Son 6 maçın 4'ünü kaybetmemiz oyuncuları demoralize etmişti. Bu maçta lidere karşı kazanılmış önemli bir galibiyet. Bize moral verdi. Hem Adana Demirspor hem de Giresunspor deplasmanından sonra herkese bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik. Hakan Hocayı da tebrik ediyorum. Onlarında yolu açık olsun" şeklinde konuştu.



ÜMİT ŞENGÜL: "HER TAKIMI YENECEK AZMİMİZ VAR"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, "Her güzel şeyin bir sonu var. 17 maç sonra mağlubiyet ile tanıştık. Bizlere ve Giresunlulara bu güzelliği yaşatanlara teşekkür ediyorum. Bu maç bizim takımın nazar boncuğu olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve bunu devam ettireceğiz. Ama biz kalan 11 maçın da 11'ine talibiz. Her takımı yenecek azmimiz var. Haftaya Ümraniyespor maçına hazırlanacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şehrin hayali olan Süper Lig'e takımı taşıyacağız. Buna inancımız tam. İki takımda güzel mücadele etti. Tebrik etmek lazım. Onlar attılar ve bizde yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yolun sonunda hedefe varan takım biz olacağız" ifadelerine yer verdi.