Haberler TFF 1.Lig Giresunspor - Altay: 1-2 | MAÇ SONUCU-ÖZET

- : 1-2 | MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 1’inci Lig'in 24'üncü haftasında , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:16
Giresunspor - Altay: 1-2 | MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında , evinde 'a 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Erhan'ı düşürünce hakem serbest atış kararı verdi. Atışı kullanan 'in sert şutunu sol köşeden taca yumrukladı.

11'inci dakikada sol kanattan etkili gelip yakın kale direği önüne ortaladı. Giresunspor savunmasında 'den seken topu tamamlamaya çalıştı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan gole izin vermedi.

13'üncü dakikada Giresunspor sağ kanattan Hayrullah ile geldi. Hayrullah'ın ceza sahası dışına ortaladığı topa gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

19'uncu dakikada 'nın kullandığı serbest atışta top kaleci Cihan'ın ellerinde kaldı.

24'üncü dakikada topuk pasıyla Hayrullah'ı gördü. Hayrullah bekletmeden pasını Eren'e aktardı. Eren sol ayağıyla kaleyi denedi ancak top az fakla yandan auta gitti.

47'nci dakikada Regattin ile başlayan atakta topu alan Paixao pasını Erhan'a aktardı. Erhan'ın sol çaprazda ayak içiyle çektiği şut, Onurcan'ın uzanamayacağı köşeye gitti: 0-1.

57'nci dakikada topla buluşan Eren, pasında Nalepa'yı buluşturdu. Nalepa'nın savunmanın arkasına attığı topu alan , önce topu düzeltti, ardından düzgün bir vuruşla oyuna denge getirdi: 1-1.

70'nci dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında kafayla vurdu, Onurcan'dan dönen topu bu kez arka direğe çıkardı ve Paixao'nun kafası Altay'ı deplasmanda bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

SON DAKİKA