Bursaspor - Tuzlaspor maçının hakemlerine şike suçlaması!

TFF 1. Lig'de Bursaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan ve 0-0 mücadele için flaş bir başvuru geldi. Tuzlaspor Kulübü, maçta şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Tuzlaspor Kulübü, maçın orta hakemi Yasin Kol, yardımcılar Serdar Diyadin ve Uygar Bebek, dördüncü hakem Murat Türkoğlu hakkında şike yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

MAÇTAN SONRA OLAY AÇIKLAMA

Bursaspor maçında attıkları golün ofsayt nedeniyle iptal olmasına tepki gösteren, Tuzlaspor, karşılaşmanın ardından ise şu açıklamayı yapmıştı;

"BAHİSÇİ HAKEM BU MAÇ İÇİN KİMDEN KAÇ PARA ALDIN?

Bugün oynanan Bursaspor-Tuzlaspor maçında resmen hakem fiyaskosu yaşanmıştır.

Maçın rezil hakemi attığımız golü ofsayt gerekçesiyle vermeyerek hakkımızı gasp ettiği gibi bahis oynadığını açıkça belli etmiş ve birilerinden nemalandığı apaçık ortadadır.

Yan hakemin bayrak kaldırmadığı, orta hakemin ise ısrarla sonucu golle biten bu pozisyona girerek ofsayt demesi resmen skandaldır.

Buradan tüm spor kamuoyuna deklare ediyoruz; eğer bu pozisyonun ofsayt olduğu ispatlanırsa bu takımı derhal 1.Lig'den çekeceğiz. İspatlanmazsa hakkımızı sonuna kadar arayacağız ...Tuzlaspor'un sabrını kimse sınamasın!

Türk adaletinin savcılarını göreve davet ediyoruz. Bu hakemin telefonları geçmişe doğru incelenmeli ve konuşmalarının dokümanları çıkarılmalıdır.

Bu hakem bahisçi midir?

Bu maç için birileriyle pazarlık yapmış mıdır?

TFF ve MHK bu maçtaki bariz haksızlığı gözden geçirmelidir.

Futbolun kurallarına hakim ve hak yemekten kaçınan hakemlerin maçları yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu akşam Bursaspor maçında maruz kaldığımız bu yanlış karar bir hakem hatasından çok rezalettir. Futbolun en basit kurallarından biri olan ofsayt kuralını bile doğru düzgün uygulayaman bu kişilerin TFF 1. Lig seviyesinde maç yönetmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yan hakem ofsayt kararı vermezken orta hakemin ofsayt kararı vermesini ve yan hakemin uyarıda bulunmamasını hakem hatasından çok hak yemek olarak görmekteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu göreve çağırıyoruz.

Bu kulüp Tuzlalılarındır, takımımıza sahip çıkalım.

Tuzlaspor Kulübü"