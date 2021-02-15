Haberler TFF 1.Lig Bursaspor Tuzlaspor maçı sonrası Andaç Gürkan Kocabıyık: Maçları yönetenlerin daha dikkatli olması gerekiyor

maçı sonrası : Maçları yönetenlerin daha dikkatli olması gerekiyor

Teknik Sorumlusu , maçının ardından, “Maçı yönetenlerin daha dikkatli olmasını istiyoruz. Emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba olabiliyor” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:01
Bursaspor Tuzlaspor maçı sonrası Andaç Gürkan Kocabıyık: Maçları yönetenlerin daha dikkatli olması gerekiyor

. Lig'in 21. haftasında 'a konuk olan Teknik Sorumlusu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, "Bugün zor bir deplasmandı. İlk oyunun yarım saati kontrolü oynadık. İkinci yarı baskıyı kurduk. Gol dışında her şeyi yaptık. Bununla beraber 2-3 haftadır hakemlerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. 1 gol her şeyin seyrini değiştiriyor. Bu maçı kazansaydık Play Off potasında olacaktık. Maçları yönetenlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba olabiliyor. Daha hassas olmalarını bekliyoruz. Arka arkaya bunlar bize rast geldiğinde canımız yanıyor. Bu konuda da yaptığımız serzenişi yetkili mercilerin dikkate almasını istiyoruz" diye konuştu.


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