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Altay'da Cocalic kaldı!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsiz olan 'in kadroda tutulmasına karar verildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:59
Altay'da Cocalic kaldı!

Sezon başında 'dan transfer edilen Boşnak stoper, ilk devrede ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Antalya kampına katılan Cocalic, ikinci yarıda daha fazla görev almak için teknik direktör 'in gözüne girmeye çalışacak.

Şimdiye kadar forvet Gnanduillet, sol kanat Amorim, orta saha oyuncusu Putsila, ön libero Blagojevic ve kaleci Burak'la yollarını ayıran İzmir ekibinde, yeni bir ayrılığın gündemde olmadığı belirtildi. Ara transfer görüşmelerini sürdüren Altay'da 'den ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren forvet ile 'dan ayrılan sol bek 'nun bugün kampa katılması bekleniyor.

Öte yandan 'da Mason ismini koyduğu oğlunu kucağına alan 'in de izninin bittiği ve takıma katılacağı bildirildi.

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