Haberler TFF 1.Lig Ezeh Adana Demir'de

Ezeh 'de

Şampiyonluk aşkıyla yanıp tutuşan , ’den Francis Ezeh’i kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki Nijeryalı golcü kısa sürede resmi imzayı atacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Ezeh Adana Demir'de

Ocak ayı transfer döneminde Yukatel Denizlispor'dan ayrılan 'yi kadroya katarak giren ikinci bombasını patlattı. Mutlaka şampiyonluk isteyen , forması giyen Okwuchukwu Francis Ezeh'i kadroya katmak için anlaşmaya vardı. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı santrforla da her konuda el sıkışıldı. Bu flaş transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

BALIKESİR TAHTAYI AÇACAK
ekibine 'nın kulübünden transfer olan Ezeh, bu sezon . Lig'de 16 maçta görev yaptı. 4 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yapan Ezeh, bin 325 dakika süre aldı. Sahada kaldığı her 331 dakikada bir gol atan Ezeh, hızı ve kuvvetiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatmasıyla tanınıyor. Öte yandan Balıkesir, transfer yasağını kaldırmak için seferberlik ilan etti. Hem Ezeh'ten gelecek bonservis hem de yapılan çalışmalar doğrultusunda gerekli ödemeler yapılarak tahtanın açılması hedefleniyor.

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