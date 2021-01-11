Ezeh Adana Demir'de

Ocak ayı transfer döneminde Yukatel Denizlispor'dan ayrılan İsmail Aissati'yi kadroya katarak giren Adana Demirspor ikinci bombasını patlattı. Mutlaka şampiyonluk isteyen Mavi Şimşekler, Balıkesirspor forması giyen Okwuchukwu Francis Ezeh'i kadroya katmak için anlaşmaya vardı. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki Nijeryalı santrforla da her konuda el sıkışıldı. Bu flaş transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

BALIKESİR TAHTAYI AÇACAK

Balıkesir ekibine Nijerya'nın Heartland kulübünden transfer olan Ezeh, bu sezon TFF 1. Lig'de 16 maçta görev yaptı. 4 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yapan Ezeh, bin 325 dakika süre aldı. Sahada kaldığı her 331 dakikada bir gol atan Ezeh, hızı ve kuvvetiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatmasıyla tanınıyor. Öte yandan Balıkesir, transfer yasağını kaldırmak için seferberlik ilan etti. Hem Ezeh'ten gelecek bonservis hem de yapılan çalışmalar doğrultusunda gerekli ödemeler yapılarak tahtanın açılması hedefleniyor.