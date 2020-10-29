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devi, 1. Lig ekipleri arasında son 1 haftada en çok konuşulan takım oldu. ikinci, ise üçüncü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
En popüleri Samsun

1. Lig'de birbirinden güçlü ve köklü ekipler var. Durum böyle olunca bu takımların takipçileri de her gelişmeyi yakından izliyorlar. Digi- LUP, sosyal medyada en çok konuşulan futbol kulüplerini araştırdı. TFF 1. Lig takımları arasında son 1 hafta baz alındığında ilk sırada sezonun şampiyonluk adaylarından bulunuyor. ekibini, bu sezon genç yıldzlarıyla lige damga vurmak isteyen takip ediyor. Üçüncü basamakta ise 'nin bir başka büyük ekibi Adana Demirspor yer alıyor. İlk 3 ekip dışında liste şu şekilde sıralanıyor: Altay, , İstanbulspor, , Altınordu, Keçiören, Bandırmaspor.

KEREM CAN TEPKİSİ

, tedbirli olarak PDFK'ya sevkine tepki gösterdi. Yöneticiler "Rakip küfretti, bizim oyuncumuz karşılık vermedi. Bu ceza mutlaka kalkmalı" dediler.

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