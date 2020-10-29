En popüleri Samsun

TFF 1. Lig'de birbirinden güçlü ve köklü ekipler var. Durum böyle olunca bu takımların takipçileri de sosyal medyada her gelişmeyi yakından izliyorlar. Digi- LUP, sosyal medyada en çok konuşulan futbol kulüplerini araştırdı. TFF 1. Lig takımları arasında son 1 hafta baz alındığında ilk sırada sezonun şampiyonluk adaylarından Samsunspor bulunuyor. Karadeniz ekibini, bu sezon genç yıldzlarıyla lige damga vurmak isteyen Bursaspor takip ediyor. Üçüncü basamakta ise Türkiye'nin bir başka büyük ekibi Adana Demirspor yer alıyor. İlk 3 ekip dışında liste şu şekilde sıralanıyor: Altay, Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor, Altınordu, Ankara Keçiören, Bandırmaspor.

KEREM CAN TEPKİSİ

Samsun, Kerem Can Akyüz tedbirli olarak PDFK'ya sevkine tepki gösterdi. Yöneticiler "Rakip küfretti, bizim oyuncumuz karşılık vermedi. Bu ceza mutlaka kalkmalı" dediler.