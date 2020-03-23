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23 Mart 2020, Pazartesi
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Altay'da corona virüsüne rağmen çalışmalar başladı!

Altay'da corona virüsüne rağmen çalışmalar başladı!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara sonrası çalışmalara başlayan ilk takım 1. Lig ekibi Altay oldu. temsilcisinden yapılan açıklamada, liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin verilen takımın bugün dezenfekte işlemi yapılan 'nde toplandığı belirtildi.

1. Lig ekiplerinden Altay, liglere verilen ara sonrası çalışmalara tekrar başladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin verilen takımın bugün dezenfekte işlemi yapılan 'nde toplandığı belirtildi.

'ın antrenman öncesinde tüm futbolcular ve personelle toplantı yaptığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, tesislerde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

"TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE"

Futbolcuların çalışması için gerekli ortamın hazırlandığını aktaran Bozok, "Şu anda tüm tedbirler üst seviyede alındı. Hijyen ve sağlık koşulları kapsamında tesislerimizde hiçbir sıkıntı yok. Zaten son 10 gündür tesislere ziyaretçi kabul etmiyorduk. Teknik direktörümüzün planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


  1. 23.03.2020
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