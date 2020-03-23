Son dakika! Yılmaz Vural'dan corona virüs açıklaması: Hepimiz bir süre kadro dışı kalalım! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural: Hepimiz bir süre kadro dışı kalalım!

Son dakika! 'dan corona virüs açıklaması: Hepimiz bir süre kalalım!

Son dakika! Yılmaz Vural'dan corona virüs açıklaması: Hepimiz bir süre kadro dışı kalalım!

Akhisarspor Teknik Direktörü , corona virüs nedeniyle maçların ertelenmesini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve corona virüs için tedbirler alalım derken "Her şeyin başı sağlık sağlıktan öte yol yok. Dua ederken bile önce sağlık diyoruz, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ulus olarak, futbolun tüm paydaşları olarak dikkatli olmalıyız. Sadece kendimizi değil ailemizi sevdiklerimizi ve tüm inanları düşünmemiz gerekiyor. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz. Bir süre sosyal mesafeye, hijyene daha da dikkat edelim. Allah korusun bir stadyumda, bir tesiste koronavirüs çıkara o stada ve o tesise giremeyiz. Futbola sahip çıkmak ve futbolun yarınları için bir müddet oynamayalım, ne olur ki hepimiz bir süre kalalım" açıklamasında bulundu.

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