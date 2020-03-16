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16 Mart 2020, Pazartesi
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Puan kaybına ikisi de abone

Puan kaybına ikisi de abone

Son haftalara girilirken ligde tutunmak için 3 puan alması gereken kötü serisini sürdürüyor. Keçiörengücü karşısında 30'da Mendy'nin golüyle geri düşen turuncu-beyazlılar, 44'te Evren'in sayısına engel olamayınca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Son haftalara girilirken ligde tutunmak için 3 puan alması gereken kötü serisini sürdürüyor. Keçiörengücü karşısında 30'da Mendy'nin golüyle geri düşen turuncu-beyazlılar, 44'te Evren'in sayısına engel olamayınca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. son 8 haftada, K.Gücü ise 6 maçtır 3 puan kazanamıyor.

  1. 16.3.2020
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