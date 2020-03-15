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15 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü tesislerini dezenfekte etti

tesislerini dezenfekte etti

Keçiörengücü tesislerini dezenfekte etti

, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tesislerini dezenfekte etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı spor camiasında önlemler alınmaya devam ediyor. 1. Lig ekiplerinden , amatör branşlar ve okullarında eğitime ara vermesinin ardından tesislerini dezenfekte etti.

Personel ve futbolcular ile bilgilendirme toplantısı yapan mor-beyazlılar, önlemleri en üst düzeyde çıkararak faaliyetlerine sadece futbol A takımı ile devam ediyor.

  1. 15.03.2020
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