Keçiörengücü tesislerini dezenfekte etti
Keçiörengücü, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tesislerini dezenfekte etti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı spor camiasında önlemler alınmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, amatör branşlar ve futbol okullarında eğitime ara vermesinin ardından tesislerini dezenfekte etti.
Personel ve futbolcular ile bilgilendirme toplantısı yapan mor-beyazlılar, önlemleri en üst düzeyde çıkararak faaliyetlerine sadece futbol A takımı ile devam ediyor.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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