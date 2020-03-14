Süleyman Hurma hakemin üzerine yürüdü! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük Başkanı maç sonu sahaya daldı!

hakemin üzerine yürüdü!

Süleyman Hurma hakemin üzerine yürüdü!

1. ’in 28. haftasında oynanan 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan -Altay müsabakasının ardından Karagümrük Başkanı , sahaya girerek hakemin üzerine yürümeye çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek olayları önledi.

1. 'in 28. haftasında karşılaşan ile Altay sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, maç sonu ortalık karıştı.

Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı , hakemin maçı fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.

  1. 14.03.2020
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