Süleyman Hurma hakemin üzerine yürüdü!

TFF 1. Lig'in 28. haftasında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Altay sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, maç sonu ortalık karıştı.

Mücadelenin son anlarında hakem Caner Ak, oynanmayan süre olarak 6 dakika uzatma işaret etti. Uzatmalarda Altay, ikinci golü bulurken, maç da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakemin maçı fazladan oynattığı gerekçesiyle sahaya inerek, hakemin üzerine yürüdü. Yaşanan olayların ardından güvenlik güçleri araya girerek olayları önledi.