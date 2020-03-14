Seyircisiz maçta taraftar desteği - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Seyircisiz maçta taraftar desteği

Seyircisiz maçta taraftar desteği

Seyircisiz maçta taraftar desteği

1. Lig’in 28. haftasında seyircisiz oynanan -Altay mücadelesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat çevresinde kalabalık oluşturarak, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

taraftarı, seyircisiz oynanan müsabakada stat çevresinde toplandı. Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Altay maçında kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat etrafında sahayı gören bölgelere yerleşerek, seyircisiz oynanan müsabakada takımını destekledi. Tribünlerin boş kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlıların korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uymayarak, stat çevresinde kalabalık oluşturması da dikkat çekti.
Kırmızı-siyahlılar, maç sırasında 'Korona, tribüne engel olamaz' şeklinde tezahüratlar yaptı.

  1. 14.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seyircisiz maçta taraftar desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN