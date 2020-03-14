Seyircisiz maçta taraftar desteği
TFF 1. Lig’in 28. haftasında seyircisiz oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat çevresinde kalabalık oluşturarak, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Fatih Karagümrük taraftarı, seyircisiz oynanan müsabakada stat çevresinde toplandı. Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Altay maçında kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat etrafında sahayı gören bölgelere yerleşerek, seyircisiz oynanan müsabakada takımını destekledi. Tribünlerin boş kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlıların korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uymayarak, stat çevresinde kalabalık oluşturması da dikkat çekti.
Kırmızı-siyahlılar, maç sırasında 'Korona, tribüne engel olamaz' şeklinde tezahüratlar yaptı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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