Altay'dan zirveye gözdağı

Süper Lig potasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la arasındaki puan farkını 4'e indiren 42 puanlı Altay, bitime 7 hafta kala iddiasını ve her takımı yenebileceğini kanıtladı. Cumartesi günü deplasmanda aynı puanı paylaştığı Karagümrük'e konuk olacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta yine Süper Lig hedefindeki ekiplerden Akhisarspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi daha sonra Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'la (D) birbirinden kritik sınavlara çıkacak.



KOŞUKAVAK'LA GELEN BAHAR

Altay'ın başında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, siyah-beyazlı kulübü Süper Lig yarışında tutarak alkış topladı. Bu sezon Sait Karafırtınalar ve Ali Tandoğan'ın ardından göreve getirilen 47 yaşındaki deneyimli teknik adam, maç başına 2.2 puan ortalaması tutturdu.



Hatayspor galibiyeti sonrası, "Zor bir periyotta zor maçlar oynuyoruz. Oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar" yorumu yapan teknik patron Koşukavak, sosyal medya hesabından, "Geri adım atmayan, son düdüğe kadar savaşan, her maçı kazanmaya aday, vazgeçmeden oyunun içinde kalan, tutkuyu ve kazanma arzusunu sonuca dönüştüren 'Takım' olmak en önemlisiydi" mesajı yayınladı.



PAIXAO'DAN GOLLERE DEVAM

Altay'ın gol kralı patentli yıldızı Marco Paixao, bu sezon da gol krallığı yarışında yine en iddialı isim olduğunu gösterdi. Hatayspor filelerine biri penaltıdan olmak üzere 2 gol bırakarak toplam gol sayısını 16'ya çıkaran 35 yaşındaki santrfor, son 5 maçta 7 gol kaydetti. Portekizli forvet bu periyotta Adanaspor (3), Bursaspor, Altınordu ve Hatayspor (2) ağlarını havalandırırken, sadece Menemenspor maçında gol atamadı. Paixao, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 29 gol kaydetmişti.



YÖNETİMDEN DESTEK ÇAĞRISI

Altay'da Süper Lig yolunda ilk etapta 10 bin kart hedefiyle Passolig atağı başlatıp bilet fiyatlarında da indirime giden yönetim, hafta içi ve gündüz oynanmasına rağmen Hatayspor maçında tribün desteğini arkasına almayı başardı. Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, ligin bitimine 7 maç kala her müsabakayı final niteliğinde gördüklerini, Süper Lig hedefinde en büyük avantajlarının camiadaki istek ve beraberlik olduğunu söyledi. Bozok, "Akhisarspor, Osmanlıspor ve BŞB Erzurumspor maçlarımızı Bornova'da kapalı gişe oynamak istiyoruz. Kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır. Süper Lig'de olmamız şehrimizin sosyal, kültürel ve ticari hayatını da hareketlendirecektir" dedi.