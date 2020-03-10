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10 Mart 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'de Boluspor kritik maçta Adanaspor'u devirdi

1. Lig: : 2 - : 1

TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Adanaspor: 1

1. Lig'de TFF 1. Lig'in 27. haftasında 'u evinde 2-1 yendi. Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 24'e çıkarıp haftayı 15. sırada yer aldı. Adanaspor ise 19 puanla 17. sırada kaldı.

1. Lig'in 27. haftasında 'u konuk eden , ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada, Eze'nin ara pasında topla buluşan Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1
30. Halilovic'in ceza sahası alanının dışından vurduğu sert şutu kaleci kornere çıkarmayı başardı.
79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Seth, uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada, ceza sahası içine gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. , oluşan karambolde topu filelere gönderdi. 1-1
86. dakikada 'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan , düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Koray Gençerler xx, Mustafa Savuranlar xx, Bilal Gölen xx
Boluspor: Mosquera xx, İsmail Konuk xxx, Cumali Bişi xx, Seth xx, Fethi Özer xx, Melih Okutan xx, Mustafa Eskihellaç xx (Bilal Kısa dk. 65 xx), Gökhan Sazdağı xxx, Halilovic xx (Kubilay Yılmaz dk. 71 xx), Mustafa Durak xx, Kidric xx (Emre Öztürk dk. 89 ?)
Yedekler: Yavuz Aydın, Hayrullah Bilazer, Arif Morkaya, Mutlu Güler
: Tamer Avcı
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, xx, Uğurcan Yazgılı xx, Hakan Çinemre xx, Özkan Taştemur xx, Hakan Barış xx (Diop dk. 77 x), Ahmet Dereli xx, Celil Yüksel xx, Etame xx (Eren Keleş dk. 49 xx), Sami Can Keskin xx (Bagayoko dk. 84 ?), Eze xx
Yedekler: Enes Soylu, Marvin Büyüksakarya, Enes Akyol, Umut Sözen, Utku Şen, Roni
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Goller: Etame (dk. 15) (Adanaspor), İsmail Konuk (dk. 82), Gökhan Sazdağı (dk. 86) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Evren Korkmaz, Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel, Eren Keleş (Adanaspor), Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer (Boluspor)

  1. 10.03.2020
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