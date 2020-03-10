Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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1-3 | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

’de zirve mücadelesi veren , 27. haftada konuk olduğu 'u 3-1 mağlup etti. Timsah'a galibiyeti getiren golleri Traore, ve Shehu kaydetti. Ligde 4 hafta sonra kazanan 3. sıradaki yeşil-beyazlılar puanını 45'e yükseltip lider ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bursaspor maçtan 3-0 galip ayrılıp 4 haftalık üç puan hasretine son verdi.

Timsah'ı zafere taşıyan golleri 15'te Traore, 22'de ve 60'ta Shehu kaydetti. 34 puanda kalan 10. sıradaki Bal-Kes'in tek golü ise 76'da Ali Malie'den geldi.

Zirveyi hedefleyen Bursaspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltip, 50 puanlı lider 'a bir adım daha yaklaştı. Bal-Kes ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 21:24
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