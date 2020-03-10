Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 27. haftada konuk olduğu Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Timsah'a galibiyeti getiren golleri Traore, Kubilay Kanatsızkuş ve Shehu kaydetti. Ligde 4 hafta sonra kazanan 3. sıradaki yeşil-beyazlılar puanını 45'e yükseltip lider Hatay ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bursaspor maçtan 3-0 galip ayrılıp 4 haftalık üç puan hasretine son verdi.
Timsah'ı zafere taşıyan golleri 15'te Traore, 22'de Kubilay Kanatsızkuş ve 60'ta Shehu kaydetti. 34 puanda kalan 10. sıradaki Bal-Kes'in tek golü ise 76'da Ali Malie'den geldi.
Zirveyi hedefleyen Bursaspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltip, 50 puanlı lider Hatay'a bir adım daha yaklaştı. Bal-Kes ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 21:24
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Yorum
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Yorum
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Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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