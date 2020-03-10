Balıkesirspor 1-3 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bursaspor maçtan 3-0 galip ayrılıp 4 haftalık üç puan hasretine son verdi.

Timsah'ı zafere taşıyan golleri 15'te Traore, 22'de Kubilay Kanatsızkuş ve 60'ta Shehu kaydetti. 34 puanda kalan 10. sıradaki Bal-Kes'in tek golü ise 76'da Ali Malie'den geldi.

Zirveyi hedefleyen Bursaspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltip, 50 puanlı lider Hatay'a bir adım daha yaklaştı. Bal-Kes ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.