Boluspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Ümraniyespor, 22. haftada konuk olduğu son sıradaki Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. 44'te Mustafa Durak'ın golüyle yenik duruma düşen İstanbul ekibi, 86'da Bentley'nin golüyle puanı kaptı.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında son sıradaki Boluspor ile play-off mücadelesi veren Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Boluspor 44. dakikada Mustafa Durak'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Ümraniyespor'da 86. dakikada sahneye çıkan Bentley takımını yenilgiden kurtardı: 1-1.
Yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan İstanbul ekibi puanını 29'a çıkarırken, ligin dibindeki Boluspor ise puanını 16 yaptı.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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