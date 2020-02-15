Boluspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Boluspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. 'de play-off mücadelesi veren Ümraniyespor, 22. haftada konuk olduğu son sıradaki ile 1-1 berabere kaldı. 44'te 'ın golüyle yenik duruma düşen ekibi, 86'da 'nin golüyle puanı kaptı.

1. 'in 22. haftasında son sıradaki ile play-off mücadelesi veren Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Boluspor 44. dakikada 'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekip Ümraniyespor'da 86. dakikada sahneye çıkan takımını yenilgiden kurtardı: 1-1.

Yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan ekibi puanını 29'a çıkarırken, ligin dibindeki Boluspor ise puanını 16 yaptı.


  1. 15.02.2020
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