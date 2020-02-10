Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe getirildi

Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi

1. 'de play-off mücadelesi veren 'da teknik direktörlük görevine getirildi. Ligde oynadığı son 3 maçından da puan çıkaramayan ekibi, 'le sabah saatlerinde yollarını ayrımıştı.

1. ekibi 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, " takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Ümraniyespor Kulübü, bu sabah 'le yollarını ayırmıştı.

  1. 10.02.2020
  2. Güncelleme: 10.02.2020 20:58
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