Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar getirildi
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi. Ligde oynadığı son 3 maçından da puan çıkaramayan İstanbul ekibi, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sabah saatlerinde yollarını ayrımıştı.
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Ümraniyespor Kulübü, bu sabah teknik direktör Ahmet Taşyürek'le yollarını ayırmıştı.
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 20:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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