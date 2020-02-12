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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'un son şansı!

Akhisarspor'un son şansı!

1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelemeyince şampiyonluk hedefinin uzağında kalan , bu hafta lider deplasmanında ilk 2 sıra için son kozlarından birini oynayacak.

Ligde geçen hafta evinde 2-0 öne geçtiği Ekol Göz Menemenspor maçında 2-2'lik beraberliğe engel olamayan Akhisar, cumartesi günü zirvedeki rakibiyle çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde 42 puanlı 'un 13, 38 puanla ikinci sırada, direkt hattında bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un ise 9 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alan Akigo, maçı kaybetmesi durumunda yarışta erken havlu atacak.

Normal sezonun bitimine 13 hafta kalan ligdeki ilk 2 yarışında erken pes etmek istemeyen Akhisar, kazanıp hem moral tazelemeyi, hem rakipleriyle arasındaki farkı eritmeyi, hem de Play-Off hattındaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda zorlu deplasman öncesi hücumdaki gol umutlarından ve Muhammet Reis'in yanı sıra defansın değişilmez isimlerinden Alperen'in de cezalı duruma düşmesi teknik direktör 'ın elini zayıflatıyor.

  1. 12.02.2020
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