Adana Demirspor Bursaspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor

Tütüneker, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta derbide Adanaspor'u 4-1 mağlup ettiklerini anımsattı.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Tütüneker, hem oyuncularına hem de taraftara teşekkür etti.

Tütüneker, her hafta önemli bir maça çıktıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu hafta Bursa'ya gidiyoruz. Bursaspor'a karşı galip gelmek için maça çıkacağız. İyi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Hangi şartta olursa olsun sahada yüzde yüz konsantrasyonla bulunmamız lazım. Biz de o şekilde Bursa'da olacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Bursaspor maçını öyle veya böyle 3 puanla tamamlamak istiyoruz. İyi oyunumuzla, girdiğimiz bu kadar pozisyonla Bursaspor maçından da iyi şeyler çıkmasını umuyorum."

"OYUNA SONRADAN GİREN OYUNCULARIMIZ TAKIMA KATKI VERİYOR"

Uğur Tütüneker, yeni transferlerinin takıma katkısına değinerek "Oyuna sonradan giren oyuncularımız takıma katkı veriyor. Sonuçta burada 24 futbolcu var. Herkesin konsantrasyonunu vermesi lazım. Çocuklarımızın hepsi de bunu yapıyor ve onlardan çok memnunum. Antrenmanlarda da iyi oyunlar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Tütüneker, ofansif bir takım olduklarını, seyir zevki yüksek maçlar oynadıklarını da sözlerine ekledi.