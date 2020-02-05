Altay savunmada iyi hücumda kötü - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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savunmada iyi hücumda kötü

Altay savunmada iyi hücumda kötü

1'inci Lig'de pazar günü evinde düşme hattında yer alan 'la oynayacağı maça hazırlanan , son 4 haftada defansta başarılı bir performans sergilerken, forvette ise suskun kaldı.

Siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde de 1 gol gördü. İlk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalan temsilcisi, ikinci yarıya deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek başladı.
Daha sonra iç sahada İstanbulspor'u tek golle geçen , son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la dış sahada yine golsüz berabere kaldı. Bu süreçte 5 puan toplayan Altay, 7 puan kaybetmesine rağmen adını ilk 6'ya yazdırdı. Siyah-beyazlılarda Hollandalı sağ kanat Kappel'in sarı kart cezası sona erdi. Kappel'in ufak bir sakatlığının bulunduğu ancak maçına yetişebileceği belirtildi. Altay'da sol el serçe parmağı kırılan sol bek Özgür'ün de oynamasında sakınca olmadığı belirtildi.

  1. 05.02.2020
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