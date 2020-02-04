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04 Şubat 2020, Salı
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Boluspor Kulübünden hakem yönetimine tepki

Boluspor Kulübünden hakem yönetimine tepki

Boluspor Kulübü bir açıklama yayımlayarak, 1. Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahalarında 'la 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi 'nın yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, maçının bazı gerçekleri bir kez daha ortaya koyduğu savunularak, "Bir hafta önce Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor maçında uydurma penaltı vererek sonuca direkt etki eden hakem , ne hikmetse Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına atandı ve müsabakanın gidişatını malum şekilde uydurma bir penaltı ile değiştirdi. Bu iki maça bakıldığında, Saka'nın eyyam yaptığı net bir şekilde ortadadır. Bunun aksini düşünen de Türk futboluna zarar veren çarpık sistemin bir parçasıdır." denildi.

"Bir önceki hafta başka takımın kaderi ile oynayan hakem, neden bizim maçımıza atanmıştır?" ifadeleri kullanılan metinde, şu görüşlere yer verildi:

"Maçtan önce Erzurum medyası ve Erzurumspor yönetiminin hakemlere yönelik oluşturduğu baskının, bu atamada rolü var mıdır? Boluspor Kulübü olarak, düşme potasından çıkmak için gösterdiğimiz azim ve çabayı sadece sahada oynadığımız ile gösterdiğimiz için hata mı yapıyoruz? Hakkımızı korumak için biz de mi çarpık sistemin bir parçası olmalıyız? Bu çarpık sistem, 1.Lig'den 'e çıkacak, play-off etabına kalacak ve küme düşecek takımları önceden belirleyip, bu senaryoya göre mi maçların sonucunu belirliyor? Keza görüntü bunu gösteriyor."

Boluspor Kulübünün Türk futbolundaki senaryoları artık yırtmak istediği dile getirilirken, "Bizim gibi temiz futbol isteyen birçok kulübün de aynı duygulara sahip olduğunu biliyoruz. Türk futbolu artık masada oynanmamalı. Boluspor Kulübü olarak artık hakkımızı kimseye yedirmemek için isyanımızı daha yüksek sesle dile getireceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Futbolu masada oynayanları, sahada oynadığımız futbol ile yeneceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 20:46
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