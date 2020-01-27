Akhisarspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Akhisarspor’da Altıparmak dönemi sona erdi

’da Altıparmak dönemi sona erdi

Akhisarspor’da Altıparmak dönemi sona erdi

1. Ligde mücadele eden ’da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sezon başında takımı devralan deneyimli teknik adam 19 maçta 7 galibiyet aldı.

1. Lig takımlarından 'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp, teknik direktör 'la yollarını ayırdı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada; "Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve Ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Şimdiye kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder Kendisine ve Ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İLK HEDEF KOŞUKAVAK

Hali hazırda transfer yasağı bulunan Yeşil Siyahlılar'ın teknik direktör olarak ilk hedefi en son Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak. Başarılı çalıştırıcıyla anlaşma ihtimali bir hayli yüksek ihtimal.

Yalçın Koşukavak ile anlaşılmaması durumunda ise rota Yücel İldiz'e çevrilecek.

Osman CENGİZ

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 14:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’da Altıparmak dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN