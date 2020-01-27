Akhisarspor’da Altıparmak dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada; "Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve Ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Şimdiye kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder Kendisine ve Ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İLK HEDEF KOŞUKAVAK



Hali hazırda transfer yasağı bulunan Yeşil Siyahlılar'ın teknik direktör olarak ilk hedefi en son Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak. Başarılı çalıştırıcıyla anlaşma ihtimali bir hayli yüksek ihtimal.



Yalçın Koşukavak ile anlaşılmaması durumunda ise rota Yücel İldiz'e çevrilecek.

Osman CENGİZ