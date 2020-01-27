Akhisarspor’da Altıparmak dönemi sona erdi
TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Sezon başında takımı devralan deneyimli teknik adam 19 maçta 7 galibiyet aldı.
TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada; "Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve Ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Şimdiye kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder Kendisine ve Ekibine gelecekti çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil – siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
İLK HEDEF KOŞUKAVAK
Hali hazırda transfer yasağı bulunan Yeşil Siyahlılar'ın teknik direktör olarak ilk hedefi en son Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak. Başarılı çalıştırıcıyla anlaşma ihtimali bir hayli yüksek ihtimal.
Yalçın Koşukavak ile anlaşılmaması durumunda ise rota Yücel İldiz'e çevrilecek.
Osman CENGİZ
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 14:39
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Akhisarspor’da Altıparmak dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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