Yeni Malatyaspor Jahovic'in boşluğunu Kjartansson ile doldurdu
Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'in yerine Rostov'un İzlandalı forveti Vidar Örn Kjartansson'u transfer etti. Doğu Anadolu ekibi, 29 yaşındaki İzlandalı forvet ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerine bağladı. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar Rusya'nın Rubin Kazan takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson transfer etti.
Golcü oyuncuyla opsiyonluk olmak üzere kiralık sözleşme imzalandı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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