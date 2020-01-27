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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Jahovic'in boşluğunu Kjartansson ile doldurdu

Yeni Malatyaspor Jahovic'in boşluğunu Kjartansson ile doldurdu

, Adis Jahovic'in yerine Rostov'un İzlandalı forveti 'u etti. Doğu Anadolu ekibi, 29 yaşındaki İzlandalı forvet ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı.

İzlandalı forvet 'u renklerine bağladı. ekibi Yeni Malatyaspor'dan forvete takviye geldi. Sarı-kırmızılılar Rusya'nın takımından İzlanda Milli Takımı futbolcusu Vidar Örn Kjartansson etti.

Golcü oyuncuyla opsiyonluk olmak üzere kiralık sözleşme imzalandı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Malmö, J.Suning, M.Tel Aviv, Rostov ve Rubin Kazan gibi takımlar bulunuyor.

  1. 27.01.2020
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