İshak resmen Çotanak’ta

Giresunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İshak Doğan'a imza attırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Samsunspor'da oynayan 29 yaşındaki sol bekle 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Altyapı eğitimini Almanya'da alan İshak; Ankaragücü, Karabük, Trabzon ve Eskişehir gibi takımlarda da görev yapmıştı.