İshak resmen Çotanak’ta - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri İshak resmen Çotanak’ta

İshak resmen Çotanak’ta

İshak resmen Çotanak’ta

Giresunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 'a imza attırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak 'da oynayan 29 yaşındaki sol bekle 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Giresunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 'a imza attırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak 'da oynayan 29 yaşındaki sol bekle 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Altyapı eğitimini 'da alan İshak; Ankaragücü, , ve gibi takımlarda da görev yapmıştı.

  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İshak resmen Çotanak’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN