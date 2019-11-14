Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da

’da

Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da

ile yollarını ayıran Başkan 'ın da istifa ettiği , arayışlarına son vererek efsanesi ile el sıkıştı.

ile yollarını ayıran Başkan 'ın da istifa ettiği , arayışlarına son vererek efsanesi ile el sıkıştı. Dün şehre gelen 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı son olarak 2 Aralık 2018'de 'daki görevinden ayrılmıştı. Futbolculuğunda Samsunspor kulübünde önemli işler başaran Ertuğrul Sağlam, teknik direktörlük kariyerine de kırmızı-beyazlılarda 2004 yılında başlamıştı.

#TFF 2. Lig ekibi Gümüşhane'de Başkan Yunus Emre Durmuş istifa etti. Durmuş, "Başkanlığımın bazı kesimleri rahatsız ettiğini görmüş olduk" diye konuştu.

#Akhisar'da sakatlık şoku yaşanıyor. Manisa ekibinde Sokol Cikalleshi ile Musa Nizam'ın milli aradan sonra başlayacak ligde iki hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN