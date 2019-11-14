Ertuğrul Sağlam Samsunspor’da

İrfan Buz ile yollarını ayıran Başkan İsmail Uyanık'ın da istifa ettiği Samsunspor, teknik direktör arayışlarına son vererek efsanesi Ertuğrul Sağlam ile el sıkıştı. Dün şehre gelen 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı son olarak 2 Aralık 2018'de Kayserispor'daki görevinden ayrılmıştı. Futbolculuğunda Samsunspor kulübünde önemli işler başaran Ertuğrul Sağlam, teknik direktörlük kariyerine de kırmızı-beyazlılarda 2004 yılında başlamıştı.

#TFF 2. Lig ekibi Gümüşhane'de Başkan Yunus Emre Durmuş istifa etti. Durmuş, "Başkanlığımın bazı kesimleri rahatsız ettiğini görmüş olduk" diye konuştu.

#Akhisar'da sakatlık şoku yaşanıyor. Manisa ekibinde Sokol Cikalleshi ile Musa Nizam'ın milli aradan sonra başlayacak ligde iki hafta forma giyemeyeceği belirtildi.