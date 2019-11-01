Eskişehirspor'da olağanüstü seçim kararı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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'da olağanüstü kararı

Eskişehirspor'da olağanüstü seçim kararı

Geçtiğimiz günlerde futbolcuların paralarını alamaması nedeniyle antrenmana çıkmadığı TFF 1. Lig ekibi 'da olağanüstü kararı alındı.

Türk futbolunun köklü camialarından 'da sular durulmuyor. sorunlarla boğuşan ve TFF 1. Lig'in dibine demir atan kırmızı-siyahlılarda Osman Taş yönetimi, bir kez daha genel kurul kararı aldı.

Kulüp, son bir ayda ikinci kez kararı alırken, genel kurulun 17 Ekim tarihinde yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 24 Ekim'e erteleneceği ifade edildi.

Eskişehirspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 24 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI

Zor günler geçiren Kırmızı-siyahlı kulüpte geçtiğimiz günlerde futbolcular kendilerine ödeme yapılmadığı için akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan takım kaptanı Sezgin Coşkun, futbolcuların ve çalışanların uzun süredir maaş alamadıklarını ifade etmişti.

  1. 01.11.2019
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