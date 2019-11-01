Eskişehirspor'da olağanüstü seçim kararı
Geçtiğimiz günlerde futbolcuların paralarını alamaması nedeniyle antrenmana çıkmadığı TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da olağanüstü seçim kararı alındı.
Türk futbolunun köklü camialarından Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Maddi sorunlarla boğuşan ve TFF 1. Lig'in dibine demir atan kırmızı-siyahlılarda Osman Taş yönetimi, bir kez daha genel kurul kararı aldı.
Kulüp, son bir ayda ikinci kez seçim kararı alırken, genel kurulun 17 Ekim tarihinde yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 24 Ekim'e erteleneceği ifade edildi.
Eskişehirspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 24 Kasım Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI
Zor günler geçiren Kırmızı-siyahlı kulüpte geçtiğimiz günlerde futbolcular kendilerine ödeme yapılmadığı için akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan takım kaptanı Sezgin Coşkun, futbolcuların ve çalışanların uzun süredir maaş alamadıklarını ifade etmişti.
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Eskişehirspor'da olağanüstü seçim kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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