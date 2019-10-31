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31 Ekim 2019, Perşembe
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’da futbolcular yine antrenmana çıkmadı

Eskişehirspor’da futbolcular yine antrenmana çıkmadı

1. Lig'in 10. haftasında evinde ile mücadele edecek 'da futbolcular, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için bugün de antrenmana çıkmadı.

Son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşan 'da futbolcular kulüpten ödeme alamadıkları için dün yapılacak olan akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Uzun süredir kendilerine ödeme yapılmadığını belirten futbolcular, bugün de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılması planlan antrenmana çıkmadı.

3 Kasım Pazar günü sahasında ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'da futbolcuların maça nasıl hazırlanacakları merak ediliyor.

  1. 31.10.2019
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