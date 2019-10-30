Eskişehirspor’da futbolcular antrenmana çıkmadı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un takım kaptanı Sezgin Coşkun, takım olarak antrenmana çıkmama kararı alındığını belirleterek bazı futbolcuların ev kiralarını ödeyemediğini bazı futbolcuların ise ceplerinde harçlık dahi olmadığını söyledi.
"ANTRENMANA ÇIKMAMA KARARI ALDIK"
Antrenmana çıkmayacaklarını belirten tecrübeli oyuncu Coşkun, "Bu kadar olumsuz şartlarda takımın antrenman ve maça hazırlanması kolay olmuyor. Personelimizin de artık dayanacak ekonomik gücü kalmamıştır. İş ahlakımızdan ve Eskişehirspor sevdamızdan dolayı bütün olumsuzluklara rağmen biz futbolcular ve tesis çalışanlarımız bütün iyi niyetimizle kulübü ayakta tutmak için çabalıyoruz. Dışarıya her şey dört dörtlükmüş gibi bir izlenim verilmekte ama hiçbir şey söylenildiği gibi değil. Bunu kamuoyuna göstermek adına, maalesef bir tepki göstermek zorunda kaldık. Futbolcular ve tesis çalışanları olarak, bugün antrenmana çıkmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
- 30.10.2019
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