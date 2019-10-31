TFF 1.Lig'de günün özeti! | 30.05.19 - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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1.Lig'de günün özeti! | 30.05.19

TFF 1.Lig'de günün özeti! | 30.05.19

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

TAKIMA SAHİP ÇIKIN
Hatay deplasmanına çıkacak Altay'da Sportif Direktör , 2-0'lık Menemen yenilgisi sonrası futbolculara gösterilen tepkiye yönelik konuştu. Töraydın, "İyi günde, kötü günde futbolcuya sahip çıkmalıyız. Bir galibiyetle şampiyon olmadığımız gibi bir mağlubiyetle hedeften kopmuyoruz" dedi. Özden Töraydın, Hatay maçının da 6 puan değerinde olduğunu sözlerine ekledi.

TÜTÜNEKER'LE DEVAM
1. Lig'in iddialı takımlarından , teknik direktör 'in görevden alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Demirspor'da Tütüneker'in görevden alınıp, yerine Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut'un getirileceği öne sürülüyordu.

BUCA'DA AF ÇIKTI
TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanından 5-0 mağlup dönen Buca'da, kadro dışı bırakılan 4 oyuncuya Tokatspor maçı öncesi af çıktı. Mustafa Şen, Mustafa Teke, Asım Hamzaçebi ve Ahmet Efe affedildi.

BURSA'DA ACI VEREN OLAY
'daki trafik kazasında okula giden 15 yaşındaki İskender Şimşek hayatını kaybederken, amatör futbol oynayan genç kalecinin sosyal medyadan 2 yıl önce yaptığı "Anneme sözüm var. Villalarda yaşatacağım" paylaşımı yürekleri dağladı.
  1. 31.10.2019
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