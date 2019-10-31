TFF 1.Lig'de günün özeti! | 30.05.19
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Hatay deplasmanına çıkacak Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, 2-0'lık Menemen yenilgisi sonrası futbolculara gösterilen tepkiye yönelik konuştu. Töraydın, "İyi günde, kötü günde futbolcuya sahip çıkmalıyız. Bir galibiyetle şampiyon olmadığımız gibi bir mağlubiyetle hedeften kopmuyoruz" dedi. Özden Töraydın, Hatay maçının da 6 puan değerinde olduğunu sözlerine ekledi.
TÜTÜNEKER'LE DEVAM
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Uğur Tütüneker'in görevden alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Demirspor'da Tütüneker'in görevden alınıp, yerine Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut'un getirileceği öne sürülüyordu.
BUCA'DA AF ÇIKTI
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin deplasmanından 5-0 mağlup dönen Buca'da, kadro dışı bırakılan 4 oyuncuya Tokatspor maçı öncesi af çıktı. Mustafa Şen, Mustafa Teke, Asım Hamzaçebi ve Ahmet Efe affedildi.
BURSA'DA ACI VEREN OLAY
Bursa'daki trafik kazasında okula giden 15 yaşındaki İskender Şimşek hayatını kaybederken, amatör futbol oynayan genç kalecinin sosyal medyadan 2 yıl önce yaptığı "Anneme sözüm var. Villalarda yaşatacağım" paylaşımı yürekleri dağladı.
- 31.10.2019
-
Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
TFF 1.Lig'de günün özeti! | 30.05.19 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.