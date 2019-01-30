Adana Demirspor'da transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Oleksandr Gladkyy'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Gladkyy'nin, takımın bugünkü antrenmanında yer aldığı da belirtildi.
- 30.1.2019 23:02
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Adana Demirspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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