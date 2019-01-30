Adana Demirspor'da transfer
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'da transfer

Adana Demirspor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , forvet oyuncusu Oleksandr Gladkyy'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısında 'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gladkyy'nin, takımın bugünkü antrenmanında yer aldığı da belirtildi.

  1. 30.1.2019 23:02
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