Adana Demirspor'da transfer

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gladkyy'nin, takımın bugünkü antrenmanında yer aldığı da belirtildi.