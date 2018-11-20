Altay yara sardı
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    20 Kasım 2018, Salı
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    yara sardı

    Altay yara sardı

    Liglere verilen milli ara ’a adeta ilaç oldu. Sakatlıkları bulunana , ve Gençer’in takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    1. Lig'de cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak olan 'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. galibiyetiyle milli araya giren siyah-beyazlılar, bu süreçte yaralarını sardı. Birçok oyuncunun sakatlıktan çıkması ve sakat olması sebebiyle milli arada hazırlık maçı yapmayı tercih etmeyen temsilcisinde sakatlıkları bulunan isimler takıma dönmeye başladı. Sakatlıkları sebebiyle çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren , Gençer Cansev ve 'nun takımla birlikte çalışmaya başlaması 'ın yüzünü güldürdü. Yine takımdan ayrı çalışan Daf'ın ise sakatlığını tam olarak atlatamadığı öğrenildi.

    İKİ FUTBOLCU SINIRDA
    Hatayspor deplasmanında Ferhat ve Gençer'in kadroda olmasına kesin gözüyle bakılırken, İbrahim konusunda son kararı Teknik Direktör Özden Töraydın verecek. Öte yandan Altay'ın iki önemli ismi Özgür ve Atakan, kart cezaları sebebiyle bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Son haftalarda gösterdiği formla teknik heyetin beğenisini kazanan sağ bek Yasin ile Aganovic ise sınırında bulunuyor. Teknik ekip, iki oyuncuyu sarı kart görmemeleri konusunda uyardı.

    1. 20.11.2018 13:41
    2. Güncelleme: 20.11.2018 14:24
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