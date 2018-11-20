Altay yara sardı
Liglere verilen milli ara Altay’a adeta ilaç oldu. Sakatlıkları bulunana İbrahim Akın, Ferhat Çulcuoğlu ve Gençer’in takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak olan Altay'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Adana Demirspor galibiyetiyle milli araya giren siyah-beyazlılar, bu süreçte yaralarını sardı. Birçok oyuncunun sakatlıktan çıkması ve sakat olması sebebiyle milli arada hazırlık maçı yapmayı tercih etmeyen İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan isimler takıma dönmeye başladı. Sakatlıkları sebebiyle çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren İbrahim Akın, Gençer Cansev ve Ferhat Çulcuoğlu'nun takımla birlikte çalışmaya başlaması Teknik Direktör Özden Töraydın'ın yüzünü güldürdü. Yine takımdan ayrı çalışan Daf'ın ise sakatlığını tam olarak atlatamadığı öğrenildi.
İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Hatayspor deplasmanında Ferhat ve Gençer'in kadroda olmasına kesin gözüyle bakılırken, İbrahim konusunda son kararı Teknik Direktör Özden Töraydın verecek. Öte yandan Altay'ın iki önemli ismi Özgür ve Atakan, kart cezaları sebebiyle bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Son haftalarda gösterdiği formla teknik heyetin beğenisini kazanan sağ bek Yasin ile Aganovic ise sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik ekip, iki oyuncuyu sarı kart görmemeleri konusunda uyardı.
- 20.11.2018 13:41
- Güncelleme: 20.11.2018 14:24
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Altay yara sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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