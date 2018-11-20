İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, önceki gün evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.





İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, önceki gün evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.