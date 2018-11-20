Mesut Özil'den Amine Gülşen'e İsmail YK sürprizi!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'den Amine Gülşen'e sürprizi!

    Mesut Özil'den Amine Gülşen'e İsmail YK sürprizi!

    ’in yıldızı , ’yı evinde ağırladı. Mesut Özil, ünlü sanatçı İsmail YK'ya söylettiği şarkılarla, nişanlısı Amine Gülşe’ye jest yaptı.

    İngiliz devi 'de forma giyen , önceki gün evinde şarkıcı 'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.

    İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, önceki gün evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.

    1. 20.11.2018 12:00
    2. Güncelleme: 20.11.2018 12:19
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