Mesut Özil'den Amine Gülşen'e İsmail YK sürprizi!
Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, İsmail YK’yı evinde ağırladı. Mesut Özil, ünlü sanatçı İsmail YK'ya söylettiği şarkılarla, nişanlısı Amine Gülşe’ye jest yaptı.
İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, önceki gün evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.
İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, önceki gün evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.
- 20.11.2018 12:00
- Güncelleme: 20.11.2018 12:19
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
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