Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da teknik direktörlük kariyerine iyi başlayamayan Fransız Thierry Henry, teknik adamlıkta bekleneni veremeyen yıldız futbolcuları akıllara getirdi. Birçok eski yıldız oyuncu, kupalarla dolu futbolculuk kariyerlerinin ardından başladığı teknik direktörlük hayatında benzer başarılara imza atamayarak hayal kırıklığı yaşattı.
MONACO HENRY YÖNETİMİNDE GALİP GELEMEDİ
Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda birçok başarı elde eden Henry, teknik direktörlük kariyerine geçen ay Leonardo Jardim'in yerine göreve geldiği Monaco'da başladı.
Thierry Henry yönetiminde 6 maçta 4 kez mağlup olup 2 defa berabere kalan Monaco, henüz galibiyet elde edemedi.
Henry'nin çalıştırdığı Monaco, ligde Strasbourg'a 2-1, Reims'a 1-0, Paris Saint-Germain'e 4-0 yenildi, Dijon ile 2-2 berabere kaldı. Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Club Brugge'e evinde ise 4-0 kaybetti.
Club Brugge'e 4-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşması, Monaco'nun Avrupa kupalarındaki en ağır iç saha yenilgisi oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 13 haftada 7 puan toplayan ve 19. basamakta yer alan Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda ise bir puanla son sırada bulunuyor.
ŞOTA DA LİSTEDE
Trabzonspor'da yıldızı parlayan Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde beklediği başarıyı yakalayamayan isimlerden biri oldu. Bordo-mavili takımda forma giydiği dönemde gol krallığının yanı sıra iki kupa sevinci yaşayan Şota, sonraki durakları Ajax ve Glasgow Rangers'ta 3 kez şampiyonluk turu attı.