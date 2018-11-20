Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

    Fransa ekibi Monaco ile yaşadığı ilk teknik direktörlük deneyimine iyi başlangıç yapamayan Fransız Thierry Henry, teknik adamlık deneyimlerinde bekleneni veremeyen yıldız futbolcuları hatırlattı. Arjantinli Maradona, Hollandalı Gullit, Rumen Hagi, İngiliz Gascoigne gibi eski yıldız oyuncular, teknik direktörlükte futbolculuk kariyerlerindeki üst seviyelere ulaşamamıştı.
    20 Kasım 2018 Salı, 11:40:49 Güncelleme: 12:27:50
    Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'da teknik direktörlük kariyerine iyi başlayamayan Fransız Thierry Henry, teknik adamlıkta bekleneni veremeyen yıldız futbolcuları akıllara getirdi. Birçok eski yıldız oyuncu, kupalarla dolu futbolculuk kariyerlerinin ardından başladığı teknik direktörlük hayatında benzer başarılara imza atamayarak hayal kırıklığı yaşattı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

    MONACO HENRY YÖNETİMİNDE GALİP GELEMEDİ

    Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda birçok başarı elde eden Henry, teknik direktörlük kariyerine geçen ay Leonardo Jardim'in yerine göreve geldiği Monaco'da başladı.

    Thierry Henry yönetiminde 6 maçta 4 kez mağlup olup 2 defa berabere kalan Monaco, henüz galibiyet elde edemedi.

    Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

    Henry'nin çalıştırdığı Monaco, ligde Strasbourg'a 2-1, Reims'a 1-0, Paris Saint-Germain'e 4-0 yenildi, Dijon ile 2-2 berabere kaldı. Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Club Brugge'e evinde ise 4-0 kaybetti.

    Club Brugge'e 4-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşması, Monaco'nun Avrupa kupalarındaki en ağır iç saha yenilgisi oldu.

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 13 haftada 7 puan toplayan ve 19. basamakta yer alan Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda ise bir puanla son sırada bulunuyor.

    Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

    ŞOTA DA LİSTEDE

    Trabzonspor'da yıldızı parlayan Gürcü futbolcu Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde beklediği başarıyı yakalayamayan isimlerden biri oldu. Bordo-mavili takımda forma giydiği dönemde gol krallığının yanı sıra iki kupa sevinci yaşayan Şota, sonraki durakları Ajax ve Glasgow Rangers'ta 3 kez şampiyonluk turu attı.

    Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

    Teknik adamlık kariyerine Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında Louis van Gaal'in yardımcısı olarak başlayan Şota, 2010-15 yılları arasında Kayserispor, Kasımpaşa ve eski takımı Trabzonspor'u çalıştırdı ancak kupa kazanma başarısını gösteremedi.

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