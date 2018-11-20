Futbolculuğunda yıldız, teknik adamlığında hayal kırıklığı

MONACO HENRY YÖNETİMİNDE GALİP GELEMEDİ

Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda birçok başarı elde eden Henry, teknik direktörlük kariyerine geçen ay Leonardo Jardim'in yerine göreve geldiği Monaco'da başladı.

Thierry Henry yönetiminde 6 maçta 4 kez mağlup olup 2 defa berabere kalan Monaco, henüz galibiyet elde edemedi.