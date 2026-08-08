Gözler Vlahovic'te

Forvet transferinde artık sonuç almak isteyen Beşiktaş çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Dusan Vlahovic'e son bir teklif daha yaptı. 26 yaşındaki Sırp golcüyle yapılan son görüşmede 8 milyon euroluk yıllık maaş sunuldu. Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri de göz önünde bulunduran Vlahovic'in acele karar vermek istemediği bildirildi. Ancak Beşiktaş yönetimi, deneyimli yıldızla yaptığı görüşmede artık net bir cevap beklediğini iletti. Yönetim, Süper Lig başlayana kadar bir hafta içerisinde golcü transferini tamamen bitirmek istiyor.

ITALIANO İLE ÇALIŞTILAR

Dusan Vlahovic'in aynı zamanda temsilcisi olan babasıyla da görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, futbolcu tarafıyla iletişimi kesmiyor. Aynı zamanda Teknik Direktör Vincenzo İtaliano da eski öğrencisiyle siyah-beyazlı takımda yeniden buluşmak istiyor. 2021-2022 sezonunda Fiorentina'da Vlahovic'le çalışan İtaliano, eski golcüsüyle Beşiktaş'ta da çalışmayı düşünüyor. 26 yaşındaki yıldızla çok iyi bir iletişimi olan İtalyan teknik adamın olumlu yönde rapor hazırladığı aktarıldı. Siyahbeyazlıların, Sırp forvette bu kadar ısrarcı davranmasında Vincenzo İtaliano'nun etkili olduğu dile getirildi.

SERDAL ADALI DA DEVREDE

Transfer çalışmaları kapsamında Dusan Vlahovic'e odaklanan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı görüşmelerle bizzat ilgileniyor. Sık sık Vlahovic'le ve menajeri olan babasıyla iletişime geçen Başkan Adalı'nın transferi bir an önce bitirmek istediği kaydedildi. Serdal Adalı; Futbol Direktörü Önder Özen ve Teknik Direktör Vincenzo İtaliano ile de her zaman görüş alışverişinde bulunuyor.

ITALIANO İLE 20 GOL

Dusan Vlahovic, Vincenzo İtaliano ile Fiorentina'da çalıştı. 2021-2022 sezonunda İtalyan kulübünde forma giyen Sırp yıldız, 20 gol atıp 2 asist yapmıştı. O sezon Vincenzo İtaliano ile iyi bir hava yakalayan Vlahovic hemen ardından Juventus'a transfer olmuştu.

CHERMITI İDDİALARI

Golcü takviyesini en kısa sürede yapmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İskoç basını, Rangers'ta oynayan 22 yaşındaki forvet Youssef Chermiti ile siyah-beyazlı takımın ilgilendiğini öne sürdü. Portekizli yıldızın Rangers ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 15 milyon euro gösterilen Chermiti ile görüşmelerin sürdüğü savunuldu.